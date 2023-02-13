МИД об эвакуации азербайджанских граждан из Турции
С 6 февраля из зоны землетрясений в Турции в Азербайджан были эвакуированы 513 граждан Азербайджана и членов их семей - граждан иностранных государств.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана.
"Процесс эвакуации продолжается и охватывает Кахраманмараш, Хатай, Адауе, Малатью, Адыяман, Газиантеп, Шанлыурфу, Османийе, Килис и Диярбакыр", - отмечается в сообщении.
Работа по выявлению и оказанию помощи гражданам Азербайджана, пострадавшим от землетрясения в Турции, ведется оперативными штабами, созданными в Министерстве иностранных дел Азербайджана, посольстве Азербайджана в Турции, генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе при интенсивном сотрудничестве с министерствами иностранных дел, национального образования, здравоохранения и другими учреждениями страны, пояснили в ведомстве.
"В то же время доводим до сведения наших граждан, проживающих или временно проживающих в зоне землетрясений, не намеревающихся эвакуироваться в Азербайджан, что для желающих покинуть данные территории подразделениями жандармерии в соответствующих провинциях созданы пункты эвакуации. Эвакуация в безопасные районы Турции обеспечивается средствами, которые соответствующие органы Турции считают наиболее подходящими", - сообщили в МИД.
Со списком пунктов эвакуации можно ознакомиться по ссылке.
"Желающие эвакуироваться из зоны бедствия на личном транспорте будут направлены в убежища после того, как они заблаговременно уведомят об этом пункты эвакуации на местах", - предупредили в ведомстве.