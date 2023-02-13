МИД об эвакуации азербайджанских граждан из Турции

С 6 февраля из зоны землетрясений в Турции в Азербайджан были эвакуированы 513 граждан Азербайджана и членов их семей - граждан иностранных государств.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Процесс эвакуации продолжается и охватывает Кахраманмараш, Хатай, Адауе, Малатью, Адыяман, Газиантеп, Шанлыурфу, Османийе, Килис и Диярбакыр", - отмечается в сообщении.