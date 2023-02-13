Упоминается ли Карабах в мирном соглашении Еревана с Баку? горячая тема
Судя по всему, после некоторого затишья начался новый этап переговоров об окончательном мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией. Сейчас, правда, невозможно точно сказать, на чьей именно платформе они продолжаются. Но, похоже, и Вашингтон, и Москва одинаково активны в желании предложить сторонам свое видение консенсуса между представителями договаривающихся сторон.
Так, в январе госсекретарь США Энтони Блинкен имел телефонные беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, госсекретарь США назначил своего нового спецпредставителя по переговорам по Кавказу.
Позже армянская сторона сообщила, что Азербайджан представил новый вариант мирного соглашения, и в настоящее время в Ереване идет работа над его текстом.
А сегодня, 14 февраля, Баку посетил Игорь Ховаев, спецпредставитель министра иностранных дел России по азербайджано-армянским переговорам. В ходе встречи высокопоставленного российского дипломата с президентом Ильхамом Алиевым состоялся обмен мнениями о ходе переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном и подготовке мирного договора. Позже Ховаев проинформировал президента Алиева о своем визите в регион и «шагах, предпринятых Россией для поддержки переговорного процесса по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном».
Тем временем секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил журналистам, что в ближайшее время армянская сторона завершит работу над представленным Азербайджаном текстом мирного соглашения и направит его в Баку. Григорян также сообщил, что в проекте упоминается «карабахский вопрос», однако, по его словам, это не окончательный вариант и по нему ведутся переговоры.
Секретарь Совета безопасности в очередной раз напомнил позицию армянской стороны, настаивающей на создании между Ханкенди и Баку переговорного механизма по «обеспечению прав и безопасности» этнических армян в Карабахе.
«Армения работает со своими международными партнерами над созданием такого механизма», - подчеркнул Григорян.
Как известно, официальный Баку отвергает этот подход Армении, неизменно заявляя, что права и безопасность этнических армян в Карабахе должны обеспечиваться только на основе Конституции Азербайджана, и что любой другой механизм или международная гарантия абсолютно неприемлемы.
В этой связи до сих пор неясно, в какой именно форме в представленном Баку и обсуждаемом в Ереване тексте мирного соглашения упоминается «карабахский вопрос»?
Татул Акопян, армянский журналист и руководитель аналитического центра «Ани», сообщил корреспонденту армянской службы «Радио Свобода», что в текст мирного соглашения была включена новая формулировка под названием «конструктивная двусмысленность» (сonstructive ambiguity), которая, по его словам, часто используется в случаях, когда необходимо принять сложнейшие решения.
«Остается конструктивная неопределенность, и каждая из сторон интерпретирует её по-своему, - уточнил армянский журналист. - То есть стороны хотят подписать документ, но есть пункт, который не позволяет им сделать это. Именно поэтому в переговоры внесли спорный пункт, чтобы Баку мог сказать: «Да, по сути, Армения признает Карабах частью Азербайджана», а Армения могла заявить: «Вопрос о статусе Карабаха остается пока «подвешенным». По имеющимся у меня сведениям, это и есть включенная в документ сonstructive ambiguity».
Акопян также подчеркнул, что, когда в сентябре прошлого года Игорь Ховаев посетил Баку, упоминание «Карабах» уже было в повестке переговоров. Журналист уточнил, что тогда в российской версии присутствовал пункт о переносе на неопределенный срок вопроса «статус Карабаха», который азербайджанская сторона решительно отвергла.
«Посмотрим, что будет теперь, - сказал в завершении интервью Татул Акопян. - Надеюсь, что стороны смогут договориться хотя бы по этому элементу».
Судя по словам армянского журналиста, есть все основания полагать, что обсуждаемый в настоящее время текст армяно-азербайджанского мирного соглашения базируется на модели, представленной Россией.
В то же время, если учесть, что Армения уже подписала Пражское заявление, в котором официально признала Карабах частью Азербайджана, резонно предположить, что в «российской версии» мирного договора этот факт учтен и адаптирован.