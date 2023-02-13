Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:04

Судя по всему, после некоторого затишья начался новый этап переговоров об окончательном мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией. Сейчас, правда, невозможно точно сказать, на чьей именно платформе они продолжаются. Но, похоже, и Вашингтон, и Москва одинаково активны в желании предложить сторонам свое видение консенсуса между представителями договаривающихся сторон. Так, в январе госсекретарь США Энтони Блинкен имел телефонные беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, госсекретарь США назначил своего нового спецпредставителя по переговорам по Кавказу.

Позже армянская сторона сообщила, что Азербайджан представил новый вариант мирного соглашения, и в настоящее время в Ереване идет работа над его текстом. А сегодня, 14 февраля, Баку посетил Игорь Ховаев, спецпредставитель министра иностранных дел России по азербайджано-армянским переговорам. В ходе встречи высокопоставленного российского дипломата с президентом Ильхамом Алиевым состоялся обмен мнениями о ходе переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном и подготовке мирного договора. Позже Ховаев проинформировал президента Алиева о своем визите в регион и «шагах, предпринятых Россией для поддержки переговорного процесса по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном».

Тем временем секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил журналистам, что в ближайшее время армянская сторона завершит работу над представленным Азербайджаном текстом мирного соглашения и направит его в Баку. Григорян также сообщил, что в проекте упоминается «карабахский вопрос», однако, по его словам, это не окончательный вариант и по нему ведутся переговоры. Секретарь Совета безопасности в очередной раз напомнил позицию армянской стороны, настаивающей на создании между Ханкенди и Баку переговорного механизма по «обеспечению прав и безопасности» этнических армян в Карабахе. «Армения работает со своими международными партнерами над созданием такого механизма», - подчеркнул Григорян. Как известно, официальный Баку отвергает этот подход Армении, неизменно заявляя, что права и безопасность этнических армян в Карабахе должны обеспечиваться только на основе Конституции Азербайджана, и что любой другой механизм или международная гарантия абсолютно неприемлемы. В этой связи до сих пор неясно, в какой именно форме в представленном Баку и обсуждаемом в Ереване тексте мирного соглашения упоминается «карабахский вопрос»? Татул Акопян, армянский журналист и руководитель аналитического центра «Ани», сообщил корреспонденту армянской службы «Радио Свобода», что в текст мирного соглашения была включена новая формулировка под названием «конструктивная двусмысленность» (сonstructive ambiguity), которая, по его словам, часто используется в случаях, когда необходимо принять сложнейшие решения. «Остается конструктивная неопределенность, и каждая из сторон интерпретирует её по-своему, - уточнил армянский журналист. - То есть стороны хотят подписать документ, но есть пункт, который не позволяет им сделать это. Именно поэтому в переговоры внесли спорный пункт, чтобы Баку мог сказать: «Да, по сути, Армения признает Карабах частью Азербайджана», а Армения могла заявить: «Вопрос о статусе Карабаха остается пока «подвешенным». По имеющимся у меня сведениям, это и есть включенная в документ сonstructive ambiguity».