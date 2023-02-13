Более 10 стран обязались предоставить Киеву танки

Пентагон заявил, что за последние месяцы 11 стран взяли на себя обязательства предоставить Украине танки, 22 государства направляют Киеву боевые машины пехоты.

Об этом в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"За последние месяцы группа государств, собравшаяся здесь сегодня, обязалась предоставить значительные объемы боевых систем: танков, систем ПВО, боеприпасов. 11 стран обещали предоставить танки, 22 - боевые машины пехоты, 16 - артиллерийские установки и боеприпасы, еще 9 - зенитную артиллерию", - сказал он.