Более 10 стран обязались предоставить Киеву танки
Пентагон заявил, что за последние месяцы 11 стран взяли на себя обязательства предоставить Украине танки, 22 государства направляют Киеву боевые машины пехоты.
Об этом в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
"За последние месяцы группа государств, собравшаяся здесь сегодня, обязалась предоставить значительные объемы боевых систем: танков, систем ПВО, боеприпасов. 11 стран обещали предоставить танки, 22 - боевые машины пехоты, 16 - артиллерийские установки и боеприпасы, еще 9 - зенитную артиллерию", - сказал он.
По словам Милли, указанная группа стран "сосредоточена на том, чтобы обеспечить доставку обещанной техники, а также наладить эффективную подготовку военных, снабжение запчастями, поддержку". По его словам, это должно позволить Киеву "в полной мере применять данные системы".
Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь отметил, что члены контактной группы уже обязались предоставить украинским военным бронетехнику, достаточную для обеспечения "более чем восьми боевых бригад". По его словам, это касается, в частности, планов передачи украинским военным американских боевых машин пехоты Bradley, бронемашин Stryker и танков Abrams, а также британских танков Challenger и иной техники.