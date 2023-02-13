Алиев и Путин поговорили

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора были широко обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа. Отмечено значение последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте была подчеркнута важность безусловного выполнения соответствующих договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией на высшем уровне.

Было отмечено, что контакты в различных форматах будут продолжены.