Байрамов встретился со спецпредставителем Лаврова
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем министра иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым.
Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, переговоры по мирному соглашению, а также ситуацию в связи с акцией протеста на Лачинской дороге.
Байрамов отметил, что, несмотря на конструктивные подходы, проявленные Азербайджаном как во время оккупации его территорий, так и в постконфликтный период, и выдвижение им предложений по мирному процессу после 44-дневной войны, Армения постоянно препятствует этому процессу.
Министр напомнил, что Армения бойкотировала очередной раунд переговоров по мирному соглашению, намеченный на декабрь.
Было также подчеркнуто, что дорога Лачин - Ханкенди используется не в тех целях, которые предусмотрены Трехсторонней декларацией.
Министр обратил внимание спецпредставителя министра иностранных дел России на то, что законные требования протестующих до сих пор не выполнены, и армянская сторона, используя эту ситуацию в своих политических целях, пытается направить ее в ложное русло.
На встрече также были обсуждены региональная безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.