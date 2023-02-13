Байрамов встретился со спецпредставителем Лаврова

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем министра иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым.

Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, переговоры по мирному соглашению, а также ситуацию в связи с акцией протеста на Лачинской дороге.

Байрамов отметил, что, несмотря на конструктивные подходы, проявленные Азербайджаном как во время оккупации его территорий, так и в постконфликтный период, и выдвижение им предложений по мирному процессу после 44-дневной войны, Армения постоянно препятствует этому процессу.