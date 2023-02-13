Телерадиоканалы Азербайджана и Турции проведут совместную трансляцию «Турция – единое сердце» видео

Вечером 15 февраля телерадиоканалы Турции, Азербайджана и Северного Кипра проведут совместную трансляцию «Турция – единое сердце» в рамках кампании помощи пострадавшим от землетрясения в братской стране.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кампания помощи пострадавшим от землетрясения регионах в Турции будет транслироваться в прямом эфире.

Трансляция начнется в 21:00 по бакинскому времени. Все собранные средства будут переведены на счета Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и Турецкого общества Красного полумесяца.