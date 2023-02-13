В Вооруженных силах Украины появился «Эдельвейс»
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «Эдельвейс».
«Присвоить 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование «Эдельвейс» и в дальнейшем именовать ее 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», - говорится в тексте указа Зеленского.
В документе отмечается, что это название присвоено бригаде за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».