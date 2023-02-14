Иранское оружие может достаться Украине

Военные США рассматривают возможность предоставления Украине вооружений, перехваченных у Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

Речь идет об оружии, которое Иран направлял поддерживаемым им группировкам в Йемене. Украине могут быть предоставлены 5 тыс. штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, небольшое количество противотанковых ракет и более 7 тыс. бесконтактных взрывателей.

Совет национальной безопасности при Белом доме отказался комментировать изданию данные сведения.