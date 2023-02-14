Прайс о возможности военной угрозы Молдове

По его словам, Вашингтон "глубоко обеспокоен сообщениями" о приписываемом России "заговоре для дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы".

Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

США на данный момент не видят прямой военной угрозы для Молдовы.

По его словам, США тесно работают с Молдовой для создания "политической устойчивости для противодействия долгосрочным усилиям".

"На данный момент мы по-прежнему не видим прямой военной угрозы Молдове. Мы в тесном контакте с молдавскими партнерами, - сказал Прайс. - Мы решительно поддерживаем президента Майю Санду и ждем с нетерпением продолжения сотрудничества с новым правительством".

13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила на брифинге об опасности дестабилизации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. По ее словам, на Молдову «готовятся нападения» и цель «диверсий состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России».