Белый дом о загадочных шарах

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Согласно новым данным американских разведывательных служб, т ри неопознанных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве США, не представляли угрозы.

"Разведывательное сообщество заявило, что считает их потенциально безвредными", - отметила она.

Жан-Пьер добавила, что власти США намерены собрать обломки, чтобы "точно установить, что это были за объекты".

По ее словам, объекты "могли быть связаны с коммерческими или исследовательскими структурами".