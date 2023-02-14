Госдеп о визите Блинкена в Пекин

Новые сроки визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай будут зависеть от дальнейших действий Пекина.

Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы будем продолжать оценивать, будем продолжать слушать, что КНР говорит в частном порядке, что они говорят публично, и принимать решения о том, когда наступит подходящее время, когда это будет в наших интересах, чтобы госсекретарь совершил поездку в Пекин", - сказал он.

Прайс добавил, что не будет "публично излагать какие-либо конкретные предварительные условия", необходимые со стороны Китая для возобновления обсуждения вариантов проведения такой встречи, но указал, что Пекин должен продемонстрировать, что "серьезно относится" к тому, чтобы она состоялась.