Новая фаза войны: Россия стягивает к границам Украины авиацию разведданные
Россия перебазирует военные самолеты и вертолеты ближе к границам Украины, что может свидетельствовать о переходе войны в новую фазу.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух западных чиновников, имеющих доступ к разведданным стран НАТО.
По словам одного из собеседников издания, сухопутные силы РФ истощены, поэтому Кремль в рамках нового наступления может сделать ставку на сохранившуюся авиацию.
В НАТО считают, что Россия готовится начать воздушную кампанию, задействовав около 80% своей военной авиации, и попытается вывести из строя ПВО Украины.
Источники Financial Times говорят, что в связи с этим вопрос укрепления украинской ПВО был приоритетным на последней встрече западных союзников, отодвинув на задний план тему поставок истребителей в Украину.