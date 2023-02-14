Аналитики пишут, что Россия хочет свести на нет успехи Вооруженных сил Украины за сентябрь-ноябрь, поэтому продолжает атаки на многих участках фронта.

Российская армия пытается наступать на большинстве направлений фронта, однако ей не хватает боевой мощи.

Ближайшей целью россиян является продвижение на запад к реке Жеребец, которая протекает в Сватовском районе Луганской области. В этом секторе ВС пытаются наступать, однако атаки локальные и не приводят к значительным прорывам.

В то же время на Бахмутском направлении "вагнеровцы" добились незначительных успехов на северных окраинах города, однако украинские силы продолжают держать организованную оборону.

В британской разведке убеждены, что россиянам не удалось сосредоточить достаточно боевых мощностей, чтобы добиться решающего эффекта ни на одном из направлений.