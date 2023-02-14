Каковы ближайшие цели российской армии в Украине? разведка
Российская армия пытается наступать на большинстве направлений фронта, однако ей не хватает боевой мощи.
В этом убеждены британские разведчики.
Аналитики пишут, что Россия хочет свести на нет успехи Вооруженных сил Украины за сентябрь-ноябрь, поэтому продолжает атаки на многих участках фронта.
Ближайшей целью россиян является продвижение на запад к реке Жеребец, которая протекает в Сватовском районе Луганской области. В этом секторе ВС пытаются наступать, однако атаки локальные и не приводят к значительным прорывам.
В то же время на Бахмутском направлении "вагнеровцы" добились незначительных успехов на северных окраинах города, однако украинские силы продолжают держать организованную оборону.
В британской разведке убеждены, что россиянам не удалось сосредоточить достаточно боевых мощностей, чтобы добиться решающего эффекта ни на одном из направлений.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 February 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 14, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RgIBKAGUOO