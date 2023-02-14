Для открытия счета будут использовать база данных Министерства юстиции республики. Пополнение счета будет происходить ежегодно 1 января до наступления совершеннолетия. Эти средства также будут освобождены от налогов.

Средства будут поступать из Национального фонда Казахстана, который пополняется за счет продажи сырья. В Норвегии аналогичная модель действует для Государственного пенсионного фонда.

Вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков сообщил, что накопительные счета в рамках проекта «Национальный фонд - детям» будут открывать автоматически при рождении ребенка, передает Tengrinews.

Выплаты со счета будут вестись в долларах и только на образование или приобретение жилья. По словам Темирбекова, государство не планирует ограничивать использование средств на обучение за границей.

При достижении совершеннолетия средства будут сохраняться на счете в течение от 5 до 10 лет. Если счет останется нетронутым, тогда их предлагается перевести на пенсионный счет. Эти средства также можно будет передать по наследству.

Лишиться этих денег можно будет только если обладатель счета сменил гражданство до 18 лет. При переезде в другую страну с сохранением гражданства право на выплаты сохраняется.

С инициативой по запуску программы открытия счетов при рождении в сентябре 2022 года выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны.