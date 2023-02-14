Азербайджан сыграет с Арменией на чемпионате Европы в Косово А на Евро в Баку приедут 8 сборных
В немецком Фрайзинге состоялась жеребьевка молодежных и юношеских чемпионатов Европы по баскетболу.
Как известно, впервые в истории матчи баскетбольного чемпионата Европы примет Баку. Речь идет о молодежном чемпионате Европы U-18 в дивизионе «С». Игры состоятся с 29 июля по 6 августа этого года. Азербайджанские баскетболисты попали в группу «А» вместе с Кипром, Молдовой и Мальтой. В Баку также приедут сборные Люксембурга, Монако, Сан-Марино, Андорры и Гибралтара, которые сыграют в группе «B».
Стоит напомнить, что на последнем чемпионате Европы U-18 в дивизионе «С» в Сан-Марино сборная Азербайджана стала бронзовым призером, дважды обыграв в ходе турнира Люксембург, а также Молдову, Армению и Гибралтар. Единственное поражение подопечные Тахира Бахшиева и Анара Сарыева потерпели от Албании.
Также во вторник стали известны соперники сборных Азербайджана U-16, которые тоже будут выступать в дивизионах «С» чемпионата Европы. Девушки сыграют с 18 по 23 июля в Андорре. Наша команда встретится в группе «B» с Албанией, Молдовой и Андоррой.
А юноши с 19 по 27 июля выступят в Приштине (Косово). В группе «B» среди соперников сборной Азербайджана есть и Армения. Помимо нее, азербайджанских баскетболистов ждут встречи с Кипром, Албанией и Сан-Марино.
В общей сложности 246 команд примут участие в 16 молодежных и юношеских чемпионатах, которые будут проходить в трех возрастных категориях и трех дивизионах.