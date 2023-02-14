Как известно, впервые в истории матчи баскетбольного чемпионата Европы примет Баку. Речь идет о молодежном чемпионате Европы U-18 в дивизионе «С». Игры состоятся с 29 июля по 6 августа этого года. Азербайджанские баскетболисты попали в группу «А» вместе с Кипром, Молдовой и Мальтой. В Баку также приедут сборные Люксембурга, Монако, Сан-Марино, Андорры и Гибралтара, которые сыграют в группе «B».

Стоит напомнить, что на последнем чемпионате Европы U-18 в дивизионе «С» в Сан-Марино сборная Азербайджана стала бронзовым призером, дважды обыграв в ходе турнира Люксембург, а также Молдову, Армению и Гибралтар. Единственное поражение подопечные Тахира Бахшиева и Анара Сарыева потерпели от Албании.