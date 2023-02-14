Против Баласаняна возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении "бывшего секретаря Совета безопасности" карабахских сепаратистов Виталия Баласаняна.

Как сообщают армянские СМИ, уголовное дело связано со злоупотреблениями, зафиксированными во время пребывания Баласаняна в "должности".

По имеющейся информации, в настоящее время готовятся материалы, на основании которых могут быть возбуждены новые уголовные дела.