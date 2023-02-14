Против Баласаняна возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело в отношении "бывшего секретаря Совета безопасности" карабахских сепаратистов Виталия Баласаняна.
Как сообщают армянские СМИ, уголовное дело связано со злоупотреблениями, зафиксированными во время пребывания Баласаняна в "должности".
По имеющейся информации, в настоящее время готовятся материалы, на основании которых могут быть возбуждены новые уголовные дела.
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