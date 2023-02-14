Разведка Британии: в Кремле обеспокоены слабостью российского ВПК

В Кремле обеспокоены ухудшением ситуации в российском военно-промышленном комплексе, обусловленным стратегическими и операционными просчетами в ходе планирования вторжения в Украину. Об этом говорится в очередном отчете британской военной разведки.

В отчете разведка обращает внимание на посещение зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым Омского завода транспортного машиностроения. Во время встречи с руководством завода и местными властями Медведев сообщил о планах увеличить выпуск танков, а также о планах модернизации военной техники.

12 января Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова за отсутствие заказов на самолеты. "Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Что вы, в самом деле, дурака-то валяете?" - сказал российский президент, обращаясь к Мантурову.

В британской разведке отметили, что за последние несколько месяцев Владимир Путин неоднократно требовал от руководителей российского ВПК прилагать больше усилий для поддержки проведения "спецоперации".