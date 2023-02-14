Алиев направил письмо президенту Сербии

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сербия.

Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании. Наши тесные межгосударственные связи и сотрудничество, которое день ото дня обогащается новым содержанием, вызывают большое удовлетворение.

Высокий уровень наших политических связей, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализованные совместные проекты сегодня играют важную роль в расширении наших отношений и углублении взаимодействия. Наши страны успешно сотрудничают как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций.

Уверен, что нашими совместными усилиями азербайджано-сербское стратегическое партнерство, наше взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, оборонной и других сферах и впредь будут развиваться по восходящей.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сербии - постоянного благополучия и процветания», - говорится в тексте письма.