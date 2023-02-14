В Турции погибли 10 граждан Азербайджана

Число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции, достигло 10, сообщили в МИД.

Помимо 6 граждан, личности которых были установлены ранее, идентифицированы личности погибших Исмаиллы Хюмама Фахри оглу (2002 года рождения), Назарзаде Гюндуза Мубариз оглы (2000 года рождения), Гулиева Самира Гасан оглу (2000 года рождения) и Годжаевой Лиды Сулейман гызы (1950 года рождения).

Ожидается, что их тела будут доставлены в Азербайджан 16 февраля.