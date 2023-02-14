Кто из журналистов записался в друзья прокуратуры?
Генеральная прокуратура Азербайджана удостоила представителей СМИ награды «Друг прокуратуры». Об этом было объявлено на мероприятии в среду, 15 февраля.
Так, «Другом прокуратуры» стали главный редактор входящего в APA Media Group новостного сайта Lent.az Хафиз Гейдаров, председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов и главный редактор Xalq qəzeti Афлатун Амашев.
Награжденные выразили признательность за оказанное им внимание, выразили удовлетворение сотрудничеством с органами прокуратуры.