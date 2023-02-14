Мирзоян рассказал Чавушоглу о переговорах Еревана и Баку видео; обновлено
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу о ситуации вокруг переговоров Еревана и Баку относительно перспектив подготовки всеобъемлющего мирного соглашения.
Об этом заявил Чавушоглу в Анкаре на пресс-конференции со своим армянским коллегой.
«Прогресс в процессе нормализации отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией внесет вклад в создание благоприятной атмосферы в регионе. Мы сегодня обсудили нормализацию отношений и между нашими двумя странами, и будущие шаги в этом вопросе. Также мой коллега проинформировал меня о ходе переговоров по вопросу всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которые продолжаются», - сказал Чавушоглу.
Трансляция велась на странице турецкого министра в Twitter.
*** 12:50
В Анкаре проходит встреча глав МИД Турции и Армении - Мевлюта Чавушоглу и Арарата Мирзояна.
Согласно сообщению армянских СМИ, после встречи тет-а-тет состоятся переговоры с участием делегаций, затем министры выступят с заявлениями для прессы.
Из Анкары армянский министр отправится в город Адыяман, пострадавший от разрушительного землетрясения, где встретится с армянским отрядом, который участвовал в поисково-спасательной операции.
* * * 12:12
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл в Анкару, сообщили армянские СМИ.
В аэропорту армянского министра встретил турецкий спецпредставитель на переговорах по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч. В составе армянской делегации также вице-спикер парламента, спецпредставитель Армении на переговорах по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.
В ходе визита Мирзоян проведет в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, встретится с армянскими спасателями, которые осуществляют миссию в районах, пострадавших от землетрясений.
Это уже второй визит Мирзояна в Турцию за год. В марте 2022 года он принял участие в дипломатическом форуме в Анталье, где также провел переговоры с Чавушоглу.