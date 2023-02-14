Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу о ситуации вокруг переговоров Еревана и Баку относительно перспектив подготовки всеобъемлющего мирного соглашения.

Об этом заявил Чавушоглу в Анкаре на пресс-конференции со своим армянским коллегой.

«Прогресс в процессе нормализации отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией внесет вклад в создание благоприятной атмосферы в регионе. Мы сегодня обсудили нормализацию отношений и между нашими двумя странами, и будущие шаги в этом вопросе. Также мой коллега проинформировал меня о ходе переговоров по вопросу всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которые продолжаются», - сказал Чавушоглу.

Трансляция велась на странице турецкого министра в Twitter.

*** 12:50

В Анкаре проходит встреча глав МИД Турции и Армении - Мевлюта Чавушоглу и Арарата Мирзояна.

Согласно сообщению армянских СМИ, после встречи тет-а-тет состоятся переговоры с участием делегаций, затем министры выступят с заявлениями для прессы.

Из Анкары армянский министр отправится в город Адыяман, пострадавший от разрушительного землетрясения, где встретится с армянским отрядом, который участвовал в поисково-спасательной операции.