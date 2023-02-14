На данный момент ничего не известно о судьбе 9 граждан Азербайджана, проживающих в зоне землетрясений в Турции.

Об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 15 февраля число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясений в Турции, достигло 10.