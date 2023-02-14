Россия обещает «вернуть» освобожденные Украиной села Харьковской области

Все населенные пункты Харьковской области Украины, которые были оккупированы Россией до сентября, позже освобожденные украинской армией, «в ближайшее время» вернутся под контроль РФ. Об этом заявил так называемый «глава администрации» региона Виталий Ганчев.

По его словам, процесс будет планомерным.

Сейчас под контролем России находятся порядка 20 населенных пунктов Харьковской области, продолжаются ожесточенные бои.