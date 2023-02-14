Сильное землетрясение произошло в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории пролива Кука, разделяющего Северный и Южный острова Новой Зеландии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Подземные толчки произошли в 10:38 по бакинскому времени. Эпицентр находился в 98 км к северо-западу от города Лоуэр-Хатт недалеко от Веллингтона.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7.