ВОЗ приостановит расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. Об этом пишет газета The Telegraph.

По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но «этот план изменился». «Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения COVID-19», - отметила специалист, добавив, что «второй фазы не ожидается».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в июле 2021 года, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он подчеркнул, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал «доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии».