Назван объем нового пакета санкций ЕС против России
Новый – 10-й пакет санкций против России, который Евросоюз намерен ввести до 24 февраля, подразумевает торговые ограничения на сумму в 11 млрд евро.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляцию которой ведут службы ЕК.
«Мы приняли девять пакетов санкций. Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем 10-й пакет санкций с торговыми запретами на 11 млрд евро», - сказала она.
Ранее глава ЕК называла сумму в 10 млрд евро.