ЕС намерен ввести санкции против ряда организаций Ирана

Об этом на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз намерен ввести санкции против организаций Ирана, которые поддерживают действия России в Украине.

«Есть сотни беспилотников иранского производства, которые Россия использует на полях сражений в Украине. Так что впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции», - сказала она.

Отметим, что Москва и Тегеран отвергают версии о поставках России иранских беспилотников.