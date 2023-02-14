Названа причина тумана в Баку
В Баку и на Апшеронском полуострове в настоящее время наблюдается высокая запыленность воздуха.
По словам главного инженера Группы по мониторингу окружающей среды Рены Аллахвердиевой, причиной этого является распространение пылевых масс, образовавшихся на верхней поверхности суши почвы в результате воздействия временами усиливающегося северо-западного ветра.
«Высокая запыленность носит локальный характер и, как ожидается, будет наблюдаться в течение дня в зависимости от метеоусловий», - сказала она.