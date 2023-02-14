Ситуация накаляется: Китай обвинил США в запуске 10 аэростатов
Аэростаты США с мая прошлого года не менее 10 раз пролетали над территорией Китая.
Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Как мы уже подчеркивали, с мая прошлого года США многократно запускали высотные аэростаты над своей территорией, которые потом летали по всему миру. Без разрешения соответствующих ведомств КНР они по меньшей мере более 10 раз входили в воздушное пространство Китая, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами», - отметил он.
Дипломат указал, что Китай неоднократно заявлял, что его аэростат попал в воздушное пространство США в результате форс-мажора, в то время как Вашингтон не представил никаких объяснений о полетах американских аэростатов над КНР.
«Китай оставляет за собой право принять необходимые ответные меры», - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.