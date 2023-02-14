В Турции снесут более 50 тысяч зданий

Курум отметил, что большинство обрушившихся в результате землетрясений зданий были сооружены до предыдущей катастрофы в 1999 году. Дома обвалились из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижением почвы, пояснил он.

По его словам, вместо этих зданий будут построены новые.

Об этом в интервью газете Yeni Şafak заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

После землетрясений в Турции необходимо будет срочно снести 50,5 тысячи зданий.

Он также сообщил, что сейчас необходимо выяснить и объяснить, почему в одном и том же районе, где произошли землетрясения, одни здания обрушились, а другие - нет.

Землетрясение 1999 года в Турции унесло жизни 18 тысяч человек. После этой катастрофы правительство страны приняло решение ужесточить правила строительства в сейсмоопасных зонах.

Глава ведомства подчеркнул, что турецкие власти продолжают работу в рамках ужесточенных правил, учитывая потребности города, как при наземном обследовании, так и при определении новых мест для строительства.

Курум уточнил, что власти планируют завершить большую часть оценки ущерба в провинции Газиантеп в течение 3 дней, а оценку ущерба по всей Турции - в течение недели.

Министр добавил, что афтершоки на юго-востоке Турции продолжаются до сих пор.