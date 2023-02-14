При поддержке банка АВВ определят предпринимателя года

Одна из перечисленных компаний будет объявлена победителем и получит возможность представлять Азербайджан на международном конкурсе «Предприниматель года».

Банк ABB уже четвертый год оказывает финансовую поддержку проекту «Предприниматель года», что является лишь частью проектов банка в направлении развития предпринимательства в нашей стране.

Конкурс «EY Предприниматель года», учрежденный компанией EY, проводится с 1986 года и помимо Азербайджана организуется более чем в 60 странах. В настоящее время это одна из самых престижных наград в мире бизнеса, целью которого является демонстрация успеха перспективных бизнесменов. Партнерами конкурса также являются компании bp, Veysəloğlu, Ekvita, AZPROMO и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.