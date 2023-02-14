В Москве назвали «хамским» поздравление Байденом Сербии

Поздравление президента США Джо Байдена ко Дню государственности Сербии, в котором он предложил президенту республики Александару Вучичу призвать Россию к ответу за события на Украине, является «хамством» и попыткой «переделать сербов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США «поздравил» Сербию, говорит о многом. В данном случае речь идет не просто о давлении, это открытая попытка переделать страну под США, ни под какой ни под Евросоюз, потому что очень часто они прикрываются именно евроинтеграционным будущим Белграда и говорят, что для этого евроинтеграционного будущего нужно предпринять такие и такие шаги», - заявила Захарова.

«Это не давление, это переделывание людей, как это и принято на Западе, то, что они делали, в частности, с гражданами Украины на протяжении многих лет. Точно так же они сейчас стараются переделать людей на Балканах, в частности, в Сербии, всеми возможными способами они этого добиваются», - сказала она.