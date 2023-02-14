UNEC и израильский колледж Сапира договорились о сотрудничестве

Соглашение, подписанное между ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым и ректором Академического колледжа Сапира Ниром Кедаром, включает сотрудничество в области образования, а также предпринимательства и инноваций.

В соответствии с соглашением предусматривается проведение совместного научно-исследовательского опыта и исследований в области образования между двумя высшими учебными заведениями, организация совместных образовательных программ (бакалавр, магистратура и докторантура), обмен студентами и преподавателями, интернационализация куррикулума, развитие виртуального обмена, предпринимательство и инновация, социальное воздействие и др. тренингов.

В области же предпринимательства и инноваций создание совместной инновационной лаборатории и акселерационных программ, анализ стратегических рекомендаций и потребностей в подготовке инновационных программ, организация для студентов и преподавателей предпринимательских и инновационных семинаров, а также организация менторских программ для предпринимателей, проведение совместных хакатонов, представляющих интерес для Израиля и Азербайджана, сотрудничество в других сферах.