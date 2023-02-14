Лавров: Запад достиг точки невозврата
Политика Вашингтона и его европейских союзников по превращению Украины в антироссийский плацдарм достигла точки невозврата.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Он подчеркнул, что составной частью текущего курса Запада является «многолетнее сдерживание России», в том числе через экспансию НАТО в направлении российских границ, а также «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм».
«В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата», - подчеркнул глава ведомства.