Самолеты не взлетают: в чем причина масштабного сбоя? ОБНОВЛЕНО
Масштабный сбой в работе IT-системы крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa произошел после того, как во время строительных работ во Франкфурте-на-Майне были повреждены несколько стекловолоконных кабелей концерна Deutsche Telekom.
Об этом сообщил портал hessenschau.de со ссылкой на оценку экспертов Lufthansa.
По его информации, кран, работающий на отрезке железной дороги в городе, повредил как минимум 4 кабеля ковшом. В итоге возникли проблемы не только в IT-системе авиакомпании, но и перебои в работе интернета, мобильной и стационарной телефонной связи в городе, особенно в его северных районах. Как ожидается, работы по восстановлению будут завершены только во второй половине дня.
Германская служба безопасности полетов приняла решение закрыть для посадок самолетов крупнейший в ФРГ Франкфуртский аэропорт – «домашнюю» воздушную гавань для Lufthansa с тем, чтобы избежать хаоса в небе над Франкфуртом-на-Майне.
*** 14:07
Масштабный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa, что привело к нарушению воздушного движения.
Об этом сообщила газета Bild.
По ее информации, в результате сбоя никакие данные не могут быть переданы, никакие самолеты не могут взлететь. План полетов серьезно нарушен.
При этом уточняется, что затронуты все авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group. Масштаб сбоя, как пишет Bild, до сих пор не определен.
Нарушения коснулись систем регистрации и посадки. Какое именно количество рейсов задержано или отменено, не уточняется. Скопление пассажиров, как указывает издание, наблюдается в аэропорту во Франкфурте-на-Майне.
Как пояснила представитель воздушной гавани, в настоящее время специалисты занимаются решением проблемы. Причина сбоя пока не установлена.