15:49

Масштабный сбой в работе IT-системы крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa произошел после того, как во время строительных работ во Франкфурте-на-Майне были повреждены несколько стекловолоконных кабелей концерна Deutsche Telekom. Об этом сообщил портал hessenschau.de со ссылкой на оценку экспертов Lufthansa.

По его информации, кран, работающий на отрезке железной дороги в городе, повредил как минимум 4 кабеля ковшом. В итоге возникли проблемы не только в IT-системе авиакомпании, но и перебои в работе интернета, мобильной и стационарной телефонной связи в городе, особенно в его северных районах. Как ожидается, работы по восстановлению будут завершены только во второй половине дня. Германская служба безопасности полетов приняла решение закрыть для посадок самолетов крупнейший в ФРГ Франкфуртский аэропорт – «домашнюю» воздушную гавань для Lufthansa с тем, чтобы избежать хаоса в небе над Франкфуртом-на-Майне.

*** 14:07 Масштабный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa, что привело к нарушению воздушного движения. Об этом сообщила газета Bild. По ее информации, в результате сбоя никакие данные не могут быть переданы, никакие самолеты не могут взлететь. План полетов серьезно нарушен.