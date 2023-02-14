Берлускони оправдан по скользкому делу
Миланский суд оправдал экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который подозревался в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.
Об этом сообщила газета la Repubblica.
Данное решение было вынесено ввиду «отсутствия факта» преступления.
Вместе с 86-летним сенатором оправданы и все 28 проходивших вместе с ним подозреваемых в получении взятки за дачу ложных показаний по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.