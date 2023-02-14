Назарбаев остался без титула, канцелярии и охраны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене Конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы», сообщают казахстанские СМИ.
11 января Конституционный суд Казахстана постановил признать старый закон утратившим силу. 13 января парламент страны на совместном заседании палат единогласно принял соответствующий закон.
Согласно подписанному Токаевым закону, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается статуса «Елбасы» и связанных с этим привилегий. При этом он сохраняет иммунитет от ответственности за действия на президентском посту, его честь и достоинство неприкосновенны.
Экс-президенту полагаются пожизненная пенсия в 80% от зарплаты действующего президента, а также квартира, дача, охрана, личный автомобиль с водителями, бесплатный проезд по стране, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.