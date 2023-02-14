Назарбаев остался без титула, канцелярии и охраны

11 января Конституционный суд Казахстана постановил признать старый закон утратившим силу. 13 января парламент страны на совместном заседании палат единогласно принял соответствующий закон.

Согласно подписанному Токаевым закону, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается статуса «Елбасы» и связанных с этим привилегий. При этом он сохраняет иммунитет от ответственности за действия на президентском посту, его честь и достоинство неприкосновенны.

Экс-президенту полагаются пожизненная пенсия в 80% от зарплаты действующего президента, а также квартира, дача, охрана, личный автомобиль с водителями, бесплатный проезд по стране, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.