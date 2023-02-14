ЕК намерена запретить поставки в Россию компонентов для электроники

16:09

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, различных запчастей и транспортных средств, деталей для реактивных двигателей, заявила в Страсбурге председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Мы предлагаем ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты», - сказала она.

Кроме того, ЕК предлагает ввести экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов и тепловизоров, а также товаров для строительного сектора. «Мы предлагаем ввести дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику важных технологий и промышленных товаров. Мы уделим внимание таким важным товарам, как электроника, специальные транспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей», - уточнила она. По словам фон дер Ляйен, ЕК предлагает пополнить санкционные списки, включив в них в том числе журналистов и военных РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в эти списки могут включить почти 100 физических и юридических лиц.