ЕК намерена запретить поставки в Россию компонентов для электроники
Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, различных запчастей и транспортных средств, деталей для реактивных двигателей, заявила в Страсбурге председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы предлагаем ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты», - сказала она.
Кроме того, ЕК предлагает ввести экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов и тепловизоров, а также товаров для строительного сектора.
«Мы предлагаем ввести дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику важных технологий и промышленных товаров. Мы уделим внимание таким важным товарам, как электроника, специальные транспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей», - уточнила она.
По словам фон дер Ляйен, ЕК предлагает пополнить санкционные списки, включив в них в том числе журналистов и военных РФ.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что в эти списки могут включить почти 100 физических и юридических лиц.
Глава ЕК также сказала, что ЕС также впервые введет санкции против нероссийских структур в связи с тем, что они имеют отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения. Она уточнила, что речь идет о 7 организациях в Иране.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет следить за попытками российских предпринимателей «прятать или продавать активы с целью избежать санкций». Она пообещала провести всеобъемлющую оценку замороженных в юрисдикции Евросоюза активов Центробанка РФ, которые ЕС может затем использовать для восстановления Украины. Глава ЕК добавила, что Брюссель работает с государствами ЕС, странами-партнерами блока и другими силами, чтобы не допустить обхода РФ санкций.