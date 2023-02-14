Бакинский суд ужесточил обвинение убившему сестру 15-летнему Папиашвили

Как сообщает haqqin.az, материалы, собранные в ходе предварительного следствия, показали, что в действиях обвиняемого имеются признаки более тяжкого преступления.

На этом основании дело по уголовному делу, возбужденному по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, было переквалифицировано на статью 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Санкция статьи 120.2.9 УК предусматривает наказание от 14 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Однако, согласно закону, в Азербайджане лицам, не достигшим 18-летнего возраста, не может быть назначено наказание более 10 лет.

Отметим, что убийство произошло в ноябре 2022 года. 5 ноября в связи с обнаружением тела 17-летней Альбины Папиашвили со следами телесных повреждений в прокуратуре Гахского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Жора Папиашвили сбежал с места происшествия, нанеся многочисленные ножевые ранения и убив Альбину в ее постели.

В отношении Папиашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.