Азербайджанская NEXUS выиграла международный финал Хакатона фото
Команда NEXUS, состоящая из 5 студентов UFAZ, стала победителем международного финала Хакатона космических технологий ActInSpace, проходившего в Каннах, Франция.
Азербайджанские студенты выиграли и Гран-при Хакатона, и специальную награду Агентства космических программ Европейского союза.
Отметим, что в международном Хакатоне участвовали 2803 студента из 35 стран мира.
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