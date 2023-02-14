AFAD: Землетрясения в Турции продолжались 2 минуты

Об этом заявил в Анкаре глава Отдела по снижению рисков Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции Орхан Татар.

Два недавних самых мощных землетрясения в Турции продолжались в общей сложности 2 минуты.

«Общая продолжительность этих двух землетрясений (магнитудой 7,7 и 7,6 – ред.) составила 2 минуты. Эпицентр залегал на глубине 8,5 и 10 км. Почва сместилась на 7,3 м», - сказал он.

Представитель AFAD добавил, что после землетрясений было зарегистрировано 3 858 повторных подземных толчков.