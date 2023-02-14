Алиев и Пашинян могут встретиться в Мюнхене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, министры иностранных дел и энергетики Джейхун Байрамов и Пярвиз Шахбазов заявлены в качестве участников Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года.

В опубликованном списке участников мероприятия также значатся премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.