Алиев и Пашинян могут встретиться в Мюнхене
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, министры иностранных дел и энергетики Джейхун Байрамов и Пярвиз Шахбазов заявлены в качестве участников Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года.
В опубликованном списке участников мероприятия также значатся премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.
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