В Турции почти 300 человек попали под суд из-за провокаций на тему землетрясения
Турецкие власти возбудили дела против 293 владельцев аккаунтов в социальных сетях за распространение дезинформации и провоцирование паники среди населения после разрушительных землетрясений.
Об этом в среду сообщило Главное управление безопасности Турции.
«Выявлены 613 владельцев аккаунтов в соцсетях, в которых содержатся публикации о землетрясениях, считающиеся провокационными и сделанными в целях провоцирования страха и паники. Из них в отношении 293 человек возбуждены судебные разбирательства. По распоряжению Генпрокуратуры задержаны 78 подозреваемых, 20 из них арестованы», - сообщила полиция.
Кроме того, власти инициировали блокировку 46 фишинговых сайтов, через которые злоумышленники обманным путем выманивали деньги у граждан, желающих помочь пострадавшим в результате землетрясений. Заморожены криптокошельки, на которые предлагалось перевести активы под видом помощи пострадавшим, и 15 учетных записей в соцсетях, выдающих себя за госучреждения.