Армянские СМИ: Пашинян хочет сменить Арутюняна на Нерсисяна

Накануне главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян инициировал поправку в «конституцию» на случай, если должность «президента» станет вакантной. Согласно изменению, во время форс-мажора или военного положения, в случае отставки (смерти) «президента» «парламент» может избрать нового «президента».

Как говорится в публикации, Арутюнян не хотел менять «конституцию», но ему пришлось это сделать, по некоторым данным, по принуждению властей Армении.

По информации армянских СМИ, Пашинян беспокоится о сохранении статус-кво в Карабахе и хочет через конституционные изменения сформировать новое подчиненное ему «правительство». Называется даже имя человека, на кого Пашинян хочет сделать ставку – это «генеральный прокурор» сепаратистского образования, близкий к соросовским кругам Гурген Нерсисян.