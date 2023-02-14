Армянские СМИ: Пашинян хочет сменить Арутюняна на Нерсисяна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян желает сформировать новое «правительство» сепаратистов Карабаха и сменить так называемого «президента» сепаратистского образования Араика Арутюняна, пишут армянские СМИ.
Накануне главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян инициировал поправку в «конституцию» на случай, если должность «президента» станет вакантной. Согласно изменению, во время форс-мажора или военного положения, в случае отставки (смерти) «президента» «парламент» может избрать нового «президента».
Как говорится в публикации, Арутюнян не хотел менять «конституцию», но ему пришлось это сделать, по некоторым данным, по принуждению властей Армении.
По информации армянских СМИ, Пашинян беспокоится о сохранении статус-кво в Карабахе и хочет через конституционные изменения сформировать новое подчиненное ему «правительство». Называется даже имя человека, на кого Пашинян хочет сделать ставку – это «генеральный прокурор» сепаратистского образования, близкий к соросовским кругам Гурген Нерсисян.