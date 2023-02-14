Украина инициирует исключение России из FATF

«На следующей неделе мы инициируем исключение России, являющейся спонсором терроризма, из членов FATF. Россия цинично нарушила свои обязательства по линии FATF, начав захватническую войну против Украины», - написал Подоляк в Telegram.

Украина на следующей неделе инициирует процесс исключения России из Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В частности, внесение России в черный список «юрисдикций высокого риска» будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками или мошенниками, соответственно, зарубежным контрагентам станет дороже и невыгодно вести бизнес с РФ.

По его словам, исключение России из FATF повлияет на существенное повышение стоимости ведения бизнеса из России.

Также, отметил Подоляк, это снизит возможности России уклоняться от санкций, ограничит ее международную торговлю, усложнит получение платежей за экспорт и осуществление платежей за импорт и повлияет на отток прямых иностранных инвестиций из РФ.

Таким образом, иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в России, а перевод средств в РФ станет проблематичным.

Ранее включить РФ в черный список FATF и лишить ее доступа к мировой экономике за подрыв глобальной финансовой безопасности призвал министр финансов Украины Сергей Марченко.

В июне 2022 года в рамках пленарного заседания FATF приняла решение приостановить права России как члена организации и ограничить ее участие в своей деятельности. В октябре того же года организация приняла дальнейшие меры по ограничению членских преимуществ РФ, включая ограничение ее возможности участвовать в работе организации и запрет участия в региональных группах.

Уже в феврале 2023 года члены FATF соберутся в Париже, чтобы рассмотреть дальнейшие меры против России.