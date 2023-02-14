У «Аль-Каиды» новый главарь фото
Саиф аль-Адель стал новым лидером террористической организации «Аль-Каида».
Об этом сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на отчет комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против «Исламского государства» (ИГИЛ).
По его данным, Саиф аль-Адель является гражданином Египта. Ему 62 года. В настоящее время он, вероятно, находится в Иране.
Ранее лидером «Аль-Каиды» считался Айман аз-Завахири, о ликвидации которого США объявили 2 августа 2022 года.
31 июля две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника по дому в Кабуле, в котором, предположительно, находился лидер террористической организации.