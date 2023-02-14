Саиф аль-Адель стал новым лидером террористической организации «Аль-Каида».

Об этом сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на отчет комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против «Исламского государства» (ИГИЛ).

По его данным, Саиф аль-Адель является гражданином Египта. Ему 62 года. В настоящее время он, вероятно, находится в Иране.