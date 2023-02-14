Лавров назвал западные страны «доразвивавшимися»
Развивающиеся страны идут вперед, а вот западные сейчас можно называть не «развитыми», а «доразвивавшимися».
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов выразил мнение, что исторически новый век не всегда совпадает с хронологическим.
По его словам, Россия специальной военной операцией начала XXI «век великих цивилизаций и век великих народов, век мирового большинства».
Лавров обратил внимание на слова Никонова о «терминологическом» новом веке.
«Развивающиеся страны - они развиваются, а вот развитые западные страны можно теперь называть «доразвивавшиеся», - сказал глава ведомства.