Мирзоян прибыл в зону землетрясения в Турции ФОТО
Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прибыла в турецкий город Адыяман, где проводят поисково-спасательные работы армянские спасатели.
Мирзояна в аэропорту встретила координатор международных поисково-спасательных групп в Адыямане, дипломат Джерен Язган.
После беседы с Язган Мирзоян встретится с армянскими спасателями, осуществляющими поисково-спасательные работы в Адыямане.
Армянского министра в зоне бедствия сопровождает специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.