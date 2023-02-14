В Баку и на Апшероне будет морозно
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.
Прогнозируется умеренный северо-западный ветер с порывами.
Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем - 4-6° тепла.
Атмосферное давление повысится с 763 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В некоторых регионах Азербайджана временами осадки, прогнозируется снег и туман.
Ожидается умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем - 7-11° тепла, в горах 8-13°, днем - 0-5° тепла.
Ночью и утром на горных дорогах будет гололед.