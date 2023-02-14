Юлия Медведева, специально для haqqin.az 17:18

Россия продолжает сдавать позиции на рынке вооружений Индии, которая с советских времен была крупнейшим покупателем оружия у Кремля, а в последние годы обеспечивала 20% заказов «Рособоронэкспорта». Нью-Дели фактически заморозил переговоры о покупке вертолетов Ка-226Т. Дешевая российская нефть, рекой хлынувшая сейчас в Индию, не умягчила индийские сердца и не стала основанием для того, чтобы индусы с благодарностью взглянули на Россию. Нефтяной экспорт в Индию после начала российского вторжения в Украину вырос в 33 (!) раза, причем идет он туда с огромным дисконтом.

Кроме того, Индия успешно ее перерабатывает, а продукты этой переработки свободно продает на мировых рынках, лишая Москву значительной части прибыли от этого бизнеса. Россия практически безвозмездно субсидирует индийскую экономику, но даже это не служит для Нью-Дели причиной предоставить ей какие-то преференции на своих рынках, включая сюда сферу военно-технического сотрудничества, где все для Москвы начинает выглядеть весьма плачевно. Межправительственное соглашение на 200 вертолетов Ка-226Т общей стоимостью 1 млрд долларов, которое было подписано еще в 2015 году, сейчас находится в подвешенном состоянии, причем оснований надеяться, что все для Москвы и ее Рособоронэкспорта завершится благополучно нет никаких. В аналогичной ситуации и сделка по продаже истребителей Су-30МКИ, а также контракт на поставку и организацию лицензионного производства переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-С».

Повторяется история с приобретением Индией истребителя Су-57. Их Нью-Дели планировал закупить 144 единицы, причем предоставлял России деньги для доводки этого самолета. Но затем индусы убедились, что Су-57 откровенно «сырой», слишком дорогой, плохо спроектирован, да к тому же оснащен старым и ненадежным двигателем АЛ-41Ф – и в 2018 году официально объявили о своем выходе из этого проекта. «Одно дело - набросать продвинутый военный самолет на бумаге. Совсем другое дело - построить его и заставить работать», - писала в те дни индийская пресса. А для индийских военных эта история стала переломным моментом – с тех пор для них перестало работать правило «российское оружие, особенно высокотехнологичное, не означает качественное. Скорее совсем наоборот». А место 144 российских Су-57 в индийских ВВС заняли французские истребители Rafale. Ценою дороже, но качеством несравнимо выше. Такая же судьба, судя по поступающей из Индии информации, постигнет и Су-30МКИ. Их, судя по всему, заменят шведские Saab Gripen-E, который сейчас представлен на проходящей в индийском Бангалоре выставке Aero India 2023. Как утверждают шведы, этот самолет «на десятилетие опережает другие истребители с точки зрения эксплуатационных характеристик, улучшенной электронной начинки, специальных функций BVR (за пределами визуального диапазона) и способности адаптироваться к новым угрозам».